Presunto Vendedor de Drogas Fue Asesinado a Balazos en Hermosillo, Sonora

Un joven fue asesinado a balazos la noche del martes en la colonia Nuevo Hermosillo, al sur de la ciudad, junto a un domicilio presuntamente utilizado como punto de venta de narcóticos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el ataque ocurrió alrededor de las 08:00 de la noche sobre la avenida Jabalí, entre Alondra y Peña Colorada, donde fue localizado el cuerpo sin vida de la víctima.

La persona fue descrita como un masculino de entre 20 y 25 años de edad, de complexión delgada, tez moreno claro y estatura aproximada de 1.80 metros, identificado con el apodo de “El Héctor”.

El sujeto se desempeñaba presuntamente como vendedor de drogas

Según los primeros datos, presentó tres heridas producidas por proyectil de arma de fuego en tórax y abdomen. En el sitio fueron localizados tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

De acuerdo con información de la propia Fiscalía, el hombre presuntamente se desempeñaba como vendedor en un punto de drogas ubicado junto al domicilio donde ocurrieron los hechos.

El caso se investiga como homicidio y lo que resulte, estableciendo como posible móvil la delincuencia organizada.

Reportero: Roberto Bahena N+

