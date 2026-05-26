Marcha por Ayotzinapa Hoy: Zona Afectada por Manifestación de Normalistas

Este martes, 26 de mayo de 2026, se prevé una marcha por Ayotzinapa en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la zona afectada por manifestación de normalistas.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, realizarán la “140 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir al Estado Mexicano:

Justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

Zona afectada por manifestación de normalistas

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, se concentrarán hoy en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hora: 16:00.

Lugar: Ángel de la Independencia.

Destino: Hemiciclo a Juárez.

Organizaciones en apoyo

Se prevé que durante la manifestación por Ayotzinapa se sumen otras organizaciones en apoyo, entre ellas:

Estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero.

Frente“12 de Agosto”.

Además, no se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medidad de lo posible, y buscar rutas alternas.

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