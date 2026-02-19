Fuga de Gas Causa Alarma en Escuela Primaria en Ciudad Mante, Tamaulipas

Una fuga de gas LP provocó alarma entre alumnos y docentes en la Escuela Primaria "Manuel Gual Vidal", ubicada sobre la calle Hidalgo, en la colonia Independencia de Ciudad Mante, Tamaulipas. El hecho se registró minutos después de las 11:00 de la mañana de este jueves 19 de febrero.

De acuerdo a primeros reportes de las autoridades, la fuga se originó en una línea conectada a un tanque de gas, que presuntamente fue dañada por alumnos cuando se encontraban jugando fútbol en el área. Docentes detectaron el olor a gas y rápidamente solicitaron la intervención de Protección Civil Municipal y Bomberos, quienes atendieron el reporte.

Los cuerpos de emergencia de Ciudad Mante se movilizaron hasta la Escuela Primaria "Manuel Gual Vidal" en la colonia Independencia, donde paramédicos atendieron a varios alumnos que presentaron crisis nerviosa a causa de la fuga de gas ocasionada presuntamente por un balonazo de los mismos estudiantes.

Los elementos de Protección Civil Municipal y Bomberos lograron controlar el siniestro a tiempo, luego de varios minutos de labores, por lo que no se presentaron personas lesionadas ni intoxicadas a causa de la fuga. Luego de retirar el cilindro de gas LP, eliminar riesgos y verificar que todo estuviera bien, los cuerpos de emergencia de Ciudad Mante se retiraron del plantel educativo para que los alumnos y maestros de primaria continuaran con sus actividades académicas.

