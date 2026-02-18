Riña en Tampico Deja Dos Lesionados por Arma Blanca; Presunto Responsable fue Detenido

Durante la noche del martes 17 de febrero de 2026, ocurrió una riña en el cruce de la calle Reforma y Privada Reforma, en la colonia Cascajal de Tampico, dejando como saldo dos personas lesionadas, una de ellas por arma blanca.

El incidente se desencadenó cuando un hombre de 45 años fue señalado por realizar tocamientos inapropiados a una mujer; tras el reclamo, el yerno de la afectada intervino en su defensa, momento en el que el presunto acosador lo atacó por la espalda con una navaja.

Registran Riña en Colonia Cascajal de Tampico. Foto: N+

Elementos de la Guardia Estatal Acudieron al Llamado por Riña en Tampico

Ante la agresión, aproximadamente 30 comerciantes de la zona reaccionaron de inmediato, sometiendo y golpeando al atacante.

La Guardia Estatal tomó conocimiento de los hechos y detuvo a una persona, mientras la investigación sigue en curso.

