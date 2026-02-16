Anuncian Marcha por el 8M en Matamoros: Horario de Inicio y Punto de Encuentro

Colectivos feministas de Matamoros y familias de víctimas se preparan para salir a las calles el domingo 8 de marzo de 2026, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con la marcha que este año llevará por lema “Somos el fuego que no se apaga”, en un llamado colectivo por la justicia, la memoria y el derecho a vivir libres de violencia.

La Marcha por el 8M está programada para iniciar a las 5:00 de la tarde desde el bordo del río Bravo, ubicado en el cruce de la avenida Tamaulipas y González. De acuerdo con el colectivo, el orden de los contingentes priorizará a víctimas directas, madres y familiares, seguido por infancias, colectivas feministas y, finalmente, el público en general.

La Colectiva Xolotl señaló que se trata de una invitación abierta a todas las mujeres y personas que deseen sumarse, con el objetivo de caminar juntas, ocupar el espacio público y alzar la voz por quienes ya no están.

Marcha 8M en Matamoros Busca Visibilizar a Víctimas de Violencia

Además de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la marcha busca acompañar a las madres de víctimas, exigir al Estado justicia plena y visibilizar la lucha permanente por una vida libre de violencias para todas las mujeres y niñas.

Las organizadoras recomendaron a las asistentes portar pancartas, vestir ropa cómoda y llevar protección contra el sol, a fin de participar de manera segura durante la jornada.

