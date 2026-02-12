Por San Valentín Ponen en Venta la Concha de Corazón en Panadería de Tampico

El amor se demuestra de diferentes maneras, y una concha en forma de corazón es una gran opción. De cara a las celebraciones del Día del Amor y la Amistad, una panadería local ha captado la atención de los transeúntes con una propuesta que promete alimentar las "mariposas en el estómago”.

Panadería de Tampico Crea la Concha de Corazón por el Día de los Enamorados

Concha en Forma de Corazón en Tampico

Más allá de la técnica panadera, el éxito de este producto radica en su preparación. Erika Castillo, encargada del establecimiento, asegura que aunque la base es tradicional, hay un toque que marca la diferencia.

Las vitrinas de la panadería han dejado de lado la monotonía. Además de los clásicos sabores de chocolate y vainilla, la ciudadanía se ha visto atraída por las variantes en tonos rojo y rosa, colores emblemáticos de la festividad que invitan a cualquiera a detenerse y degustar.

Cada "conchacorazón" tiene un costo de 11 pesos, una cantidad módica pensada para que nadie se quede sin un detalle especial para su pareja o amigos en este próximo 14 de febrero.

