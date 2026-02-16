Registro a Pensión para el Bienestar Personas Adultas y Mujeres Bienestar Tamaulipas 2026

Del 16 al 22 de febrero de 2026 se abrirá en Tamaulipas un nuevo periodo de registro para incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar.

La jornada de inscripción se llevará a cabo en los módulos de atención distribuidos en municipios de Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico, Nuevo Laredo y el resto del estado, en un horario de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.

El proceso seguirá un calendario organizado conforme a la letra inicial del primer apellido, con el objetivo de brindar una atención ordenada y evitar aglomeraciones.

Las personas que, por motivos de salud o movilidad, no puedan acudir de manera presencial, tendrán la opción de solicitar una visita domiciliaria a través del portal oficial del Gobierno de México, donde también podrán consultar la ubicación exacta del módulo más cercano a su domicilio.

🚨 ¡Comienzan los registros! Acude a inscribirte: #PensiónMujeresBienestar 60 y 64 años 👩🏼‍🦳#PensiónAdultosMayores 65 años en adelante. 👨🏻‍🦳👵🏻



📃 Ve el día que toque la letra inicial de tu primer apellido. Encuentra tu módulo y documentos requeridos aquí: https://t.co/BRRzaVWZ0u pic.twitter.com/NEcM61erAu — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) February 16, 2026

Requisitos para Pensión Personas Adultas y Pensión Mujeres Bienestar

Para realizar el registro será necesario presentar identificación oficial vigente, CURP de impresión reciente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y un número telefónico de contacto.

Autoridades federales hicieron un llamado a las y los tamaulipecos que cumplan con los requisitos a acudir en las fechas correspondientes, a fin de asegurar su incorporación a estos programas sociales que buscan fortalecer el bienestar en la entidad.

