¿Cómo Funciona "Dónde me Vacuno" en Tamaulipas? Así Encuentras los Módulos Contra el Sarampión

La nueva plataforma digital del Gobierno de México “¿Dónde me vacuno?” ya se encuentra funcionando con normalidad y ha demostrado ser una herramienta eficaz para que los habitantes de Tamaulipas localicen rápidamente los módulos de vacunación disponibles en su municipio.

El portal, lanzado como parte de la estrategia nacional de salud, permite consultar centros de vacunación activos en todo el territorio nacional, incluidos los que operan actualmente en Matamoros, Reynosa, Tampico y otras ciudades de la entidad.

Instalan Módulo de Vacunación Contra el Sarampión en Plaza de Armas de Tampico

La página —accesible desde la dirección dondemevacuno.salud.gob.mx— también puede encontrarse escribiendo simplemente “donde me vacuno” en cualquier buscador de computadora o celular, lo que facilita aún más su uso entre la población.

Así Funciona la Plataforma "¿Dónde me Vacuno?"

Una vez dentro del portal, los usuarios pueden identificar el punto más cercano a su hogar al completar cuatro filtros principales: tipo de vacuna, entidad federativa, municipio y grupo de edad.

Con esta información, el sistema genera un listado de opciones disponibles y muestra las ubicaciones en un mapa interactivo.

Este buscador digital ofrece además detalles adicionales como dirección precisa, institución responsable, horarios de atención y disponibilidad de biológicos, lo que le permite a la ciudadanía planear su visita sin contratiempos.

