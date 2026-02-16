DIF Tamaulipas Asumirá la Custodia de Adulta Mayor Abandonada en Carretera a Playa Bagdad

Autoridades del Sistema DIF Tamaulipas acudieron a Matamoros para reunirse con directivos del Hospital General Alfredo Pumarejo, donde desde hace varias semanas permanece internada la mujer de la tercera edad que fue encontrada abandonada en la carretera a Playa Bagdad.

La adulta mayor, identificada como Nilda Perales Ramos, fue localizada en condición de vulnerabilidad y trasladada al hospital, donde recibió atención médica y cuidados continuos. Desde entonces, el DIF Matamoros inició diversas gestiones para ubicar a algún familiar o persona cercana que pudiera hacerse responsable de ella.

Familiares de Adulta Mayor Abandonada en Matamoros Siguen sin ser Localizados

Sin embargo, pese a los esfuerzos y las búsquedas realizadas, no fue posible localizar a ningún pariente, por lo que, tras ser dada de alta por el Hospital General, será el DIF Estatal quien asuma su resguardo y brinde el acompañamiento que requiere.

Hasta el momento, las autoridades continúan sin conocer quién o quiénes la abandonaron, ni las razones que llevaron a dejarla desprotegida en la vía hacia Playa Bagdad. El caso ha generado preocupación entre la comunidad, que ha seguido de cerca el estado de salud y la situación jurídica de la adulta mayor.

