Este es el Estado de Salud Actual de la Adulta Mayor Abandonada en Carretera de Tamaulipas

La mujer adulta mayor que fue localizada en situación vulnerable en Matamoros permanece hospitalizada en el Hospital General “Dr. Alfredo Pumarejo”, donde su estado de salud se reporta como estable. Así lo informó el procurador del DIF Matamoros, Hugo Gutiérrez, quien detalló que actualmente se realizan las gestiones necesarias para su traslado a la Casa Hogar del Adulto Mayor en Ciudad Victoria, donde podrá recibir atención integral.

Estado de Salud Adulta Mayor Abandonada en Playa Bagdad. Foto: N+

Adulta Mayor Abandonada en Matamoros se Encuentra Estable

El funcionario señaló que, aunque la mujer se encuentra consciente, puede comunicarse y se alimenta adecuadamente, presenta debilidad física y no puede caminar, situación atribuida a su edad. Durante una visita reciente, personal del DIF constató que la adulta mayor muestra desorientación, no recuerda cómo llegó a Matamoros ni tiene referencias claras del lugar. Hasta el momento, ninguna persona ha acreditado legalmente parentesco o cercanía con ella.

Gutiérrez añadió que la Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar cómo llegó la mujer a Matamoros, por lo que las autoridades continuarán con las indagatorias.

¿Qué Pasó Luego de la Localización de la Adulta Mayor en Carretera de Matamoros?

La adulta mayor fue identificada como Nilda Perales Ramos, de 84 años y originaria de Laredo, Texas; así lo confirmaron autoridades del Sistema DIF Matamoros y del Hospital General. La mujer fue localizada abandonada en un tramo de la carretera rumbo a la playa Bagdad y fue rescatada por voluntarios luego del reporte.

De momento, no se sabe quién la pudo dejar abandonada en dicho lugar cuando las condiciones climatológicas no eran las mejores, ya que prevalecía un frente frío de baja intensidad en la región.

