Detectan Cuarto Caso de Gusano Barrenador en Tamaulipas; Estos Municipios Mantienen Alerta

La Jurisdicción Sanitaria número 12 en Tamaulipas informó que se han registrado cuatro casos de gusano barrenador en el estado: dos en González, uno en Altamira y otro en el municipio de Llera.

Este parásito, también llamado miasis, afecta principalmente al ganado y puede representar riesgo para la salud pública, especialmente en zonas rurales. Tras la detección, se implementaron acciones de vigilancia, cercos sanitarios y visitas de campo para evitar su propagación.

Se pide a productores y población reportar heridas sospechosas, presencia de larvas o comportamientos anormales en animales para una atención oportuna. La detección temprana es clave para proteger al sector pecuario y a la población.

Refuerzan Vigilancia Sanitaria en Tamaulipas por Casos de Gusano Barrenador

Autoridades federales y estatales intensificaron las acciones de vigilancia y control sanitario en distintos municipios de Tamaulipas tras la confirmación de varios casos de gusano barrenador del ganado. Los brotes detectados en Llera, Altamira y González fueron atendidos de manera inmediata, sin que se registren más animales afectados, mientras se fortalecen las inspecciones, el monitoreo epidemiológico y la liberación de mosca estéril para evitar la propagación de la plaga.

Se fortalecen de manera continua las acciones para detener el avance del gusano barrenador del ganado.

