Detectan Cuarto Caso de Gusano Barrenador en Tamaulipas; Estos Municipios Mantienen Alerta
Las autoridades sanitarias confirmaron ya cuatro casos de gusano barrenador del ganado en Tamaulipas.
La Jurisdicción Sanitaria número 12 en Tamaulipas informó que se han registrado cuatro casos de gusano barrenador en el estado: dos en González, uno en Altamira y otro en el municipio de Llera.
Noticia Relacionada: Confirman Tercer Caso de Gusano Barrenador en Tamaulipas; Este Municipio Lanzó la Alerta
Este parásito, también llamado miasis, afecta principalmente al ganado y puede representar riesgo para la salud pública, especialmente en zonas rurales. Tras la detección, se implementaron acciones de vigilancia, cercos sanitarios y visitas de campo para evitar su propagación.
Se pide a productores y población reportar heridas sospechosas, presencia de larvas o comportamientos anormales en animales para una atención oportuna. La detección temprana es clave para proteger al sector pecuario y a la población.
Refuerzan Vigilancia Sanitaria en Tamaulipas por Casos de Gusano Barrenador
Autoridades federales y estatales intensificaron las acciones de vigilancia y control sanitario en distintos municipios de Tamaulipas tras la confirmación de varios casos de gusano barrenador del ganado. Los brotes detectados en Llera, Altamira y González fueron atendidos de manera inmediata, sin que se registren más animales afectados, mientras se fortalecen las inspecciones, el monitoreo epidemiológico y la liberación de mosca estéril para evitar la propagación de la plaga.
Se fortalecen de manera continua las acciones para detener el avance del gusano barrenador del ganado.— Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) January 13, 2026
La coordinación entre gobiernos estatales y municipales, productores, @SENASICA y Agricultura es la base de la estrategia de contención y erradicación. pic.twitter.com/r8VtcqY04u
