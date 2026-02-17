Explosión de Tanque de Gas en Altamira Deja un Hombre con Quemaduras de Segundo Grado

Una explosión se registró en un departamento del fraccionamiento Olivos 2, en Altamira, luego de que presuntamente un tanque de gas estallara al interior del inmueble.

El estallido provocó daños estructurales considerables, entre ellos derrumbe parcial en algunas áreas y la aparición de grietas en paredes, lo que generó alarma entre vecinos del sector, quienes de inmediato dieron aviso a los números de emergencia.

Un Hombre Resulta con Quemaduras Luego de la Explosión en Altamira

En el interior del departamento se encontraba un hombre, quien resultó con diversas quemaduras derivadas de la explosión. Paramédicos lo atendieron en el sitio y posteriormente fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

Elementos de Protección Civil, bomberos y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para asegurar la zona, evaluar posibles riesgos adicionales y realizar las inspecciones correspondientes a fin de determinar las causas exactas del siniestro.

Registran Explosión por Tanque de Gas en Altamira, Tamaulipas. Foto: @ Rescate Voluntarios Altamira

