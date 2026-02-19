Detienen a Menor con Sustancias Ilícitas Afuera de Secundaria en Matamoros, Tamaulipas

Un menor de edad fue detenido al exterior de la Escuela Secundaria General 4, ubicada en la colonia Sección 16 de Matamoros, Tamaulipas, por elementos de la Policía de Proximidad por posesión de sustancias ilícitas.

La detención se llevó a cabo después de que las autoridades realizaran rondines en la institución educativa debido a reportes de padres de familia quienes informaron sobre la presencia de jóvenes que estaban amedrentando y asaltando a los estudiantes en los últimos días.

El menor de 17 años de edad, cuya identidad no fue revelada, fue puesto a disposición de las autoridades después de realizar la notificación a sus padres; serán las mismas autoridades quienes determinarán su situación legal.

Hieren a menor presuntamente con arma de fuego

El pasado 16 de febrero, autoridades recibieron el reporte de un menor de edad presuntamente herido por un proyectil de arma de fuego en la colonia Lázaro Cárdenas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El hecho generó una movilización policial y de cuerpos de emergencia hasta el punto donde la víctima fue atendida por paramédicos y posteriormente trasladado a un hospital para su atención médica.

Al sitio también acudieron elementos de la Guardia Estatal Tamaulipas y de la Fiscalía de Justicia para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no han dado a conocer detalles sobre la identidad del menor y ni sobre su estado de salud actual, luego de presuntamente recibir el impacto de bala.

