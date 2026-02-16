Riña Afuera de un Antro en Las Cumbres, Reynosa Deja Tres Lesionados; Hay un Prófugo

Personal de diferentes corporaciones de Seguridad, se movilizaron después de que se recibiera un reporte de que tres hombres se encontraban heridas con arma blanca tras participar en una riña afuera de un antro ubicado en la colonia Las Cumbres, en la Ciudad de Reynosa.

De acuerdo a información de la corporación de Seguridad, el reporte ocurrió durante la madrugada de este lunes, donde se afirmaba que varias personas se encontraban heridas por un arma blanca.

Y es que de acuerdo a la versión de testigos, todo se desarrolló presuntamente por motivos sentimentales, situación que concluyó con uno de las tres personas en estado grave, a las afueras del antro en las Cumbres.

Al llegar los paramédicos, de inmediato brindaron atención médica a los lesionados, quienes fueron trasladados a los hospitales más cercanos, mientras que las autoridades realizaron un operativo por la zona.

Pese a que los uniformados trataron de dar con el agresor, se determinó que se había dado a la fuga, por lo que ya se comenzó con una carpeta de investigación para dar con su paradero, siendo identificado como Brayan.

De igual manera, se dio a conocer que el responsable cuenta con residencia en Estados Unidos, quien tras cometer su acto, huyó del lugar en un vehículo Mazda color negro con placas de Texas.

Por su parte, familiares solicitan el apoyo de la comunidad para pagar los gastos médicos del hospital privado a donde fueron trasladados los lesionados, por los mismos testigos y personal del centro nocturno.

Hasta el momento, se informó que los gastos de atención médica ya ascienden a los cien mil pesos.

NLD