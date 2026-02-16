Reportan Un Menor Herido Presuntamente por Arma de Fuego en Ciudad Victoria

Autoridades atendieron este lunes 16 de febrero de 2026 un reporte sobre un menor de edad que habría resultado lesionado presuntamente por proyectil de arma de fuego en la colonia Lázaro Cárdenas, en Ciudad Victoria.

De acuerdo con la información preliminar, el menor fue auxiliado en el lugar y posteriormente trasladado a un centro médico para recibir la atención correspondiente. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre su estado de salud.

Reportan un Menor Herido por Arma de Fuego en Ciudad Victoria. Foto: N+

Nota Relacionada: Registro a Pensión para el Bienestar Personas Adultas y Mujeres Bienestar Tamaulipas 2026

Autoridades Atienden Caso de Menor Herido por Arma de Fuego en Ciudad Victoria

Elementos de la Guardia Estatal Tamaulipas y Fiscalía de Justicia acudieron a la zona para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

Información en Desarrollo.

Historias recomendadas: