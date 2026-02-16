Reportan Tres Casos de Gusano Barrenador en Tamaulipas; Estos Municipios Mantienen Protocolo

A casi mes y medio del primer caso detectado, Tamaulipas registra una disminución significativa en los reportes de gusano barrenador, lo que abre la posibilidad de que la entidad cierre febrero sin casos activos.

El Subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal del estado de Tamaulipas informó que del 26 de diciembre de 2025 al 12 de febrero de 2026 se han acumulado 23 casos en el estado. De estos, 20 ya fueron inactivados y únicamente permanecen tres activos: dos en el municipio de González y uno en Ocampo.

Explicó que uno de estos casos quedará inactivo este fin de semana y los dos restantes están programados para cerrarse el 25 de febrero.

De estos veintitrés casos acumulados, están veinte casos ya inactivados y solamente nos quedan tres casos activos; en este momento nos quedan dos en González y uno en Ocampo. Entonces, prácticamente, si no tenemos más reportes, este mismo mes de febrero, Tamaulipas quedaría libre de casos de gusano barrenador, libre de casos, pero nos tenemos que esperar tres ciclos de vida de la mosca, o sea, aproximadamente sesenta días para ya declarar libre al Estado. Cuauhtémoc Amaya García, Subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal

Gusano Barrenador en Tamaulipas

Subrayó que, pese a la reducción, las acciones preventivas continúan de manera intensiva. Entre las medidas implementadas se encuentran campañas de concientización dirigidas a productores del sector social, vigilancia epidemiológica y la distribución gratuita de cicatrizante especializado.

Tres Casos de Gusano Barrenador Activos en Tamaulipas. Foto: N+

