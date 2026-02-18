Frente Frío 35 en Tamaulipas: ¿A Cuántos Grados Estaremos el Fin de Semana?

El ingreso del frente frío número 35 a México estará generando efectos en el norte del país y podría crear en Tamaulipas un descenso en las temperaturas durante los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil de Reynosa, el frente frío 35 se desplazará sobre el noroeste y norte de México, en interacción con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical.

Frente Frío 35 en Tamaulipas Traerá Fuertes Rachas de Viento

Esta combinación de sistemas atmosféricos favorecerá rachas de viento fuertes en diversas entidades del norte del país, además de un ambiente frío a muy frío, especialmente durante las primeras horas del día.

Asimismo, se informó que un nuevo frente frío ingresará al noroeste de México, el cual se mantiene bajo monitoreo por parte de las autoridades meteorológicas. No se descarta que este sistema refuerce la masa de aire frío y provoque un descenso más marcado en las temperaturas en Tamaulipas hacia finales de la semana o durante el fin de semana.

