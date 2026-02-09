Fuga de Gas en Reynosa Alertó a Autoridades; Protección Civil Emite Recomendaciones

Una fuga de gas se registró en distintos sectores de Reynosa, lo que provocó la movilización inmediata de autoridades y cuerpos de emergencia para atender la situación y salvaguardar a la población.

De acuerdo con la información preliminar, personal de Protección Civil trabajó en la zona para controlar el incidente y reducir cualquier riesgo para las familias. Ante ello, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta y seguir las indicaciones oficiales.

Noticia relacionada: Niña Muere y sus Tres Hermanos son Internados Luego de Presunta Agresión de su Padre en Reynosa

¿Qué Colonias se Vieron Afectadas por Fuga de Gas en Reynosa?

Entre las colonias afectadas se encuentran: Narciso Mendoza, Ampliación Rodríguez, Doctores, El Olmo, La Rodhe, La Cañada, Las Ceibas, Los Muros, Bermúdez, Fuentes Sección Lomas y Aztlán.

Las autoridades recomiendan evitar acercarse a las áreas afectadas y reportar cualquier emergencia al número 911. Asimismo, en caso de percibir olor a gas, es fundamental no encender fuego, no utilizar aparatos eléctricos y ventilar el área para prevenir accidentes.

Se reiteró que la seguridad de las familias de Reynosa es prioridad, por lo que se pide a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Historias recomendadas: