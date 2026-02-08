Niña Muere y sus Tres Hermanos son Internados Luego de Presunta Agresión de su Padre en Reynosa

Una menor de seis años perdió la vida la madrugada del domingo 8 de febrero de 2026 en el IMSS #15 de Reynosa tras mantenerse internada por algunas horas debido a una presunta agresión física por parte de su padre.

Dos menores de más de cuatro años y un bebé de meses también se encuentran delicados en esta institución médica por la misma razón.

Vecinos Dieron Aviso a las Autoridades Luego de la Agresión en Reynosa

Los hechos ocurrieron en el domicilio de los involucrados, ubicado en el Fraccionamiento Ampliación Puerta Grande, de dicho municipio, del que vecinos escucharon gritos de auxilio la noche del sábado, por lo que dieron aviso al número de emergencias.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a los menores al hospital, mientras que el hombre de 25 años, identificado como Marco "H", fue detenido y llevado a la Dirección de Seguridad Pública; mientras que la madre de familia llegó de trabajar justo cuando las unidades se retiraban de su domicilio.

Serán las autoridades quienes se encarguen de continuar las investigaciones y procesos correspondientes para hacer justicia por este presunto crimen.

