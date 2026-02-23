Activan Refugio Temporal para Personas Varadas en Central de Autobuses de Tampico, Tamaulipas

Tras confirmarse el cierre de salidas en la Central de Autobuses de Tampico, debido a los hechos de inseguridad registrados desde la mañana del domingo 22 de febrero en el estado de Tamaulipas, varias personas quedaron varadas al interior de las inmediaciones de la terminal, por lo que, las autoridades activaron un refugio temporal.

Autoridades municipales acudieron a las afueras de la Central de Autobuses de Tampico para invitar a las personas que se encontraban en el sitio a trasladarse al refugio temporal ubicado en el centro de la ciudad. Hasta el momento, solo se encuentra un hombre; los demás decidieron quedarse en la central. En el albergue se le ofreció un espacio cálido, camastro, comida, kit de limpieza personal y agua tibia.

De acuerdo a la información, el Cuerpo de Bomberos les otorgaron cobijas a quienes no accedieron el traslado al albergue. El refugio temporal se mantendrá activo hasta que la temperatura supere los 18 grados centígrados.

Suspenden corridas por bloqueos en Tamaulipas

El domingo 22 de febrero, la Central de Autobuses de Tampico confirmó la suspensión parcial de corridas tras reportarse los bloqueos y hechos violentos en diferentes estados de México. El gerente de la central, José Refugio Calderón Rivera, informó que al menos siete líneas de autobuses suspendieron sus salidas, lo que representa aproximadamente un 60 por ciento de las corridas programadas.

Esta suspensión generó largas filas de pasajeros en los pasillos y áreas de espera de la Central de Autobuses de Tampico, donde usuarios buscaron información, cambios de boleto y la reprogramación de sus viajes. Las empresas de transporte señalaron que la suspensión de las salidad continuará mientras persistan los bloqueos o hasta que las autoridades confirmen que las carreteras se encuentran libres y en condiciones seguras para circular.

