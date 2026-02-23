Conato de Incendio en Maquiladora Provoca Evacuación de Más de 400 Trabajadores en Reynosa

Un conato de incendio movilizó a corporaciones de emergencia en la maquiladora "Denso Ten", ubicada en el Parque Industrial del Norte en Reynosa.

De acuerdo con los primeros reportes, una falla mecánica en una máquina provocó la emisión de humo denso que activó la alarma contra incendios. Elementos de Protección Civil y Bomberos ingresaron a la planta para controlar la situación.

Evacuaron a 483 trabajadores de la maquila sin reportar personas intoxicadas

Como medida preventiva, fueron evacuados 483 trabajadores, sin que se reportaran personas intoxicadas ni daños materiales. Al lugar también acudieron efectivos del Ejército Mexicano y personal de la Dirección de Medio Ambiente para descartar riesgos adicionales.

Tras las inspecciones correspondientes y confirmar que se trató únicamente de una falla mecánica, las actividades en la maquiladora se reanudaron con normalidad.

