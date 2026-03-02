Detienen a Hombre por Presuntamente Asesinar a su Amigo en Pesquería, Nuevo León

Un hombre fue detenido por presuntamente asesinar a su amigo al exterior de un domicilio en la colonia Valle de Santa María en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Este arresto se dio a conocer durante la mañana de este lunes 2 de marzo, cuatro días después del presunto hecho.

El detenido fue identificado como José Armando “N”, de 28 años de edad, quien es investigado por presuntamente asesinar a un hombre el pasado 26 de febrero. Ese día se realizaba una reunión entre amigos donde se consumían bebidas alcohólicas al exterior de un domicilio. En un inicio se habló de un presunto empujón accidental; sin embargo, agentes mencionaron que se trataría de un presunto homicidio.

El hecho habría ocurrido cuando el detenido llegó al domicilio del ahora fallecido, quien estaba recostado en el porche, aparentemente en estado de ebriedad. En ese momento, el presunto agresor inició una pelea y comenzó a golpearlo. José “N” habría empujado a la víctima provocando que se pegara en la cabeza quedando inconsciente. Tras lo ocurrido, el huyó del sitio.

Determinan causa de muerte de hombre en Pesquería

Horas más tarde, elementos de seguridad confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que comenzaron con las investigaciones correspondientes para determinar como habría ocurrido el hecho. La personas fallecida fue identificada como Juan José Loredo Valdés, de 64 años de edad.

La autopsia reveló que la causa de muerte fue una contusión profunda de cráneo. Con las pruebas recabadas, agentes ministeriales determinaron que se trata de un homicidio preterintencional, es decir, cuando se tiene la intención de causar daño pero no la muerte. Actualmente, José Armando “N” se encuentra recluido en un Penal de Apodaca, en espera de que se resuelva su situación legal.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM