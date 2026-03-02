Dictan Prisión Preventiva a Karina "N", Secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) dictaron prisión preventiva a Karina “N”, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, por su presunta participación en delitos federales. Esta medida se dio a conocer luego de llevar a cabo una audiencia en estado de Nuevo León.

Fue durante la tarde de este lunes 2 de marzo que se le impuso esta medida a Karina "N" como medida cautelar provisional por los delitos de extorsión y falsedad en declaraciones presuntamente cometidos contra el senador Waldo Fernández. Además de la secretaria, fue detenida una mujer y un hombre, quienes aún no son identificados.

Durante este ejercicio legal la parte defensora de Karina "N" pidió al juez 140 horas para poder ofrecer pruebas. Será el próximo sábado 7 de marzo cuando se lleve a cabo una audiencia de vinculación, en la que se espera se resuelva este caso. El senador Waldo Fernández exigió a Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) una investigación a fondo luego de que presutnamente ignoraran varios procesos para avalar la denuncia en su contra.

Confirma Waldo Fernández detención de Karina "N"

El senador Waldo Fernández confirmó la detención de Karina "N", actual secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, asegurando que esta acción se debe a una denuncia que él mismo presentó ante las autoridades correspondientes. Fue a través de un video donde el legislador señaló que este arresto ocurrió junto con otras personas y está relacionada con presuntos hechos que calificó como un “montaje y fabricación de hechos” presentados ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

Esta detención ocurrió en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, durante la tarde de este domingo 1 de marzo. Waldo Fernández explicó que, por el momento, no podía dar más detalles debido al proceso legal en curso, pero mencionó que sería después de la audiencia de imputación cuando dará a conocer las causas y pruebas relacionadas con esta investigación. El senador también informó que solicitó a su abogado pedir a la autoridad judicial que la audiencia sea pública.

