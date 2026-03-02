Hombre Usaba Una Caja de Cereal para Asaltar Negocios de Guadalupe; Es Detenido

Autoridades municipales lograron la detención de un presunto asaltante de tiendas de conveniencia en el municipio de Guadalupe. El hombre fue detenido junto con su pareja, luego de un seguimiento realizado por medio de las cámaras de videovigilancia del C4, que permitió identificar sus movimientos tras diversos robos cometidos en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con el reporte, los elementos policiacos lograron identificar y rastrear a un hombre y una mujer que estarían relacionados con múltiples robos a tiendas de conveniencia. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad fueron clave para ubicar a los sospechosos y establecer un patrón en su forma de operar.

El detenido usaba una caja de cereal para cubrirse el rostro

En uno de los videos se observa al presunto asaltante hincado dentro de una tienda, utilizando una caja de cereal para cubrirse el rostro, además de portar algunas bolsas de plástico con mercancía. Según las investigaciones, el hombre ingresaba a los establecimientos presuntamente por los techos y, una vez dentro, se apoderaba de diversos productos.

Presuntamente operaba en compañía de una mujer, quien lo esperaba en el exterior de los negocios para vigilar y alertarlo en caso de que se aproximaran las autoridades. Además, trascendió que en otros robos el hombre también se cubría el rostro con distintos objetos para evitar ser identificado por las cámaras de seguridad.

La captura se llevó a cabo en la colonia Dos Ríos, en el cruce de la avenida Río Bravo y Río Nazas. En ese punto, los oficiales lograron interceptar al hombre, de 34 años de edad, así como a la mujer que lo acompañaba, de 26 años. Al momento de la detención, les fueron aseguradas diversas dosis de droga. Las autoridades informaron que ambos quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, mientras continúan las investigaciones por los robos cometidos en diferentes sectores del municipio.

Los detenidos fueron identificados como Alejandro, de 34 años, y Génesis, de 26, quienes ahora enfrentan cargos por su presunta participación en múltiples asaltos a tiendas de conveniencia en el municipio de Guadalupe.

