Conductora se Salva en Choque con Transporte de Estudiantes en Av. Ruiz Cortines en Monterrey

La mañana de este miércoles 4 de marzo, se registró un accidente vial sobre la avenida Ruiz Cortines, a la altura de la avenida Simón Bolivar, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Un camión de transporte de estudiantes del municipio de Apodaca chocó con un auto particular en el que viaja una mujer que resultó ilesa.

A bordo del camión “Directo Contigo” de Apodaca, únicamente iba a bordo el chofer, que resultó con golpes menores, sin necesidad de ser trasladado a un hospital. El transporte de estudiantes, aparentemente acabada de dejar a algunos estudiantes en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en la colonia Mitras Centro.

A pesar del fuerte impacto y de lo dañado que quedó el vehículo particular, la conductora resultó ilesa. La parte más destrozada fue la frontal y la del lado del copiloto; sin embargo, no se reportaron más personas heridas, pues la mujer no llevaba acompañantes.

Los dos vehículos involucrados en el accidente, tanto el camión de transporte de estudiantes como el auto particular, terminaron sobre los carriles de la Ecovía en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Simón Bolívar, por lo que, los camiones de la Ecovía tuvieron que desviarse para poder continuar con su trayecto.

Elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio como primeros respondieres para valorar a los dos conductores y esperar al retiro de unidades para despejar la zona y reabrir la circulación vehicular. Hasta el momento, las autoridades no han determinado quién fue el responsable del accidente.

Con información de Luis Beza | N+

