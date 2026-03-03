Fiscalía de Nuevo León Catea Torre de Departamentos por Presunto Narcomenudeo en Monterrey

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron un operativo en una torre de departamentos ubicada en la zona de San Jerónimo, en la ciudad de Monterrey, ante la sorpresa de vecinos y trabajadores del sector. La movilización se llevó a cabo por supuestos delitos contra la salud relacionados con narcomenudeo.

El edificio, localizado sobre la calle Francisco Rocha, fue acordonado por agentes ministeriales, quienes impidieron el acceso de cualquier persona mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes. La torre, de 12 pisos, permaneció bajo resguardo durante el tiempo que duró el despliegue de las autoridades.

De acuerdo con lo observado en el lugar, tras la colocación de la cinta amarilla en la entrada principal, algunos detectives se entrevistaron con uno de los guardias de seguridad del inmueble.De manera simultánea, otros elementos de la misma Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ingresaron a las instalaciones para continuar con la indagatoria.

El personal ministerial también efectuó revisiones a varios vehículos que se encontraban estacionados dentro del perímetro del edificio. El operativo se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y sin que se permitiera el paso a residentes o visitantes mientras se llevaban a cabo las investigaciones.

Detienen a sies, decomisan armas y droga en 13 cateos

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó cateos en los municipios de García y Monterrey, que derivaron en la detención de cuatro hombres y dos mujeres. Además, las autoridades aseguraron tres armas de fuego, más de 12 kilos de diversas drogas, un vehículo, así como cargadores y cartuchos hábiles.

En el municipio de García se llevaron a cabo 13 cateos en distintas colonias, donde fueron localizadas las seis personas detenidas durante los operativos. Al mismo tiempo en la ciudad de Monterrey se ejecutó otro cateo como parte de la misma estrategia contra delitos relacionados con el narcomenudeo.

Las autoridades ministeriales informaron que los aseguramientos y detenciones forman parte de investigaciones en curso por delitos contra la salud. Tanto los detenidos como lo decomisado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que continuarán con las investigaciones.

