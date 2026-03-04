Hombre en Situación de Calle Mata a Cliente de un Supermercado en el Centro de Monterrey

Un hombre murió luego de ser agredido por un sujeto, aparentemente en situación de calle, con una botella de vidrio. El hecho se originó la noche de este martes 3 de marzo dentro de un supermercado ubicado en la avenida Colón y Bernardo Reyes, en centro de Monterrey.

Al principio las autoridades señalaron que se trataba de una pelea, pero testigos mencionaron que el presunto agresor atacó a la víctima sin alguna aparente razón. El sujeto habría quebrado la botella de vidrio para utilizarla como un arma punzocortante, lo que generó lesiones de gravedad en la persona herida. Hasta este sitio llegaron paramédicos, quienes de inmediato trasladaron al lesionado hasta un hospital cercano.

Horas más tarde, la víctima fue identificada como Arturo, de 86 años de edad, quien murió horas después de ingresar al hospital para ser atendido de emergencia. Elementos de la Policía de Monterrey lograron capturar al presunto asesino, quien permanece en las instalaciones del Ministerios Público, lugar donde se definirá su situación legal tras el fallecimiento del señor Arturo.

Un situación similar ocurrió durante la madrugada del 3 de marzo, cuando un hombre en situación de calle atacó a tres personas con un arma blanca en calles del centro de Monterrey. El hecho generó una intensa movilización policiaca luego de que se reportara la muerte de uno de las víctimas.

La primer agresión ocurrió afuera de un hotel en la calle Padre Mier, donde un hombre de 54 años fue herido. El segundo ataque fue en un restaurante de comida rápida en la calle Matamoros, en se lugar la víctima se trata de una persona de 73 años. Fue en el cruce de Cuauhtémoc y Matamoros donde el presunto agresor asesinó a José Luis, de 60 años de edad.

