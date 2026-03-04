Evacúan a 36 Niños y Personal por Fuga de Gas en Guardería de San Nicolás, Nuevo León

Una fuga de gas fue reportada la mañana de este miércoles 04 de marzo de 2026, a las 10:51 horas, en una guardería ubicada en la calle Julio Revuelta, en la colonia Bosques del Roble 2 sector, en el municipio de San Nicolás de los Garza. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León y Protección Civil de San Nicolás, tras recibirse el reporte de un fuerte olor a gas al interior del inmueble.

De inmediato, las unidades de emergencia realizaron las labores de inspección correspondientes dentro de las instalaciones de la guardería. Las autoridades informaron que, tras una revisión en la cocina y en el interior del plantel, no fue posible localizar de manera exacta el punto de la fuga de gas. Sin embargo, el fuerte olor continuaba en el lugar, por lo que se tomó la decisión de cerrar la llave de suministro de gas como medida preventiva.

Debido a esta situación, la guardería quedó temporalmente fuera de servicio hasta que se realicen las pruebas correspondientes y se determine que no existe ningún riesgo para los menores ni para los maestros. Las autoridades señalaron que se llevarán a cabo las verificaciones necesarias antes de permitir la reanudación de actividades.

Evacuación de menores y personal

Como parte de los protocolos de seguridad, se realizó la evacuación preventiva del jardín de niños. En total, aproximadamente 36 personas fueron desalojadas de la guardería. Mientras se notificaba a los padres de familia, los menores fueron trasladados a casas cercanas. Una vecina del sector abrió amablemente las puertas de su casa para resguardar a los niños y al personal, brindándoles un espacio seguro en lo que arribaban sus familiares.

Se informó que la mayoría de los padres son trabajadores y que algunos de ellos suelen salir hasta las 19:00 horas; sin embargo, al recibir el aviso, comenzaron a trasladarse al lugar para recoger a los menores. Autoridades confirmaron que no se registraron personas intoxicadas ni lesionadas. Autoridades mencionaron que por el momento no es necesario desalojar a los vecinos del sector.

