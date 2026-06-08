Muere Hombre Arrollado por Múltiples Vehículos en Gómez Palacio

Según el peritaje el hombre habría sido arrollado por múltiples vehículos sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez

Muere Hombre arrollado por múltiples vehículos en la carretera Gómez Palacio-JiménezFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Muere Hombre de 24 años arrollado por múltiples vehículos en la carretera Gómez Palacio-Jiménez.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+