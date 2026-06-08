Muere Hombre Arrollado por Múltiples Vehículos en Gómez Palacio

Un hombre murió la madrugada de este 7 de junio del 2026 luego de ser atropellado, mientras circulaba a bordo de su motocicleta, por varios vehículos en la carretera Gómez Palacio–Jiménez, a la altura del ejido Manila.

El hoy occiso fue identificado como Josué Castro Alvarado, de 24 años, de tez blanca y complexión delgada. Al momento de los hechos vestía una camiseta azul.

De acuerdo con los peritajes, presentaba huellas de haber sido arrollado en múltiples ocasiones. Su motocicleta fue localizada a unos metros de distancia del lugar donde quedó el cuerpo.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicarán los estudios correspondientes.

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Otro accidente registrado durante el fin de semana, dejó a tres hombres lesionados luego de que el vehículo en el que viajaban se saliera del camino y se impactara contra una luminaria en Gómez Palacio.

Accidente deja a tres hombres lesionados en la Zona Industrial de Gómez Palacio

Tres hombres resultaron lesionados luego de un accidente registrado sobre el bulevar Ejército Mexicano, en Gómez Palacio, a la altura de la Zona Industrial.

Según los peritajes, el conductor perdió el control de la unidad cuando otro vehículo se le atravesó y, al intentar esquivarlo, salió de la vialidad y se impactó contra una luminaria.

El fuerte golpe dejó cuantiosos daños en la parte frontal del vehículo, además de que el parabrisas resultó completamente estrellado.

Los tres hombres quedaron tendidos sobre el pavimento y tuvieron que ser atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, quienes evaluaron sus lesiones. Uno de los hombres fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.