Hiere a Hombre a Cuchilladas Durante Pelea y es Detenido en Cadereyta, Nuevo León

Un pleito dejó como saldo una persona lesionada con arma blanca y un hombre detenido durante la noche del martes 3 y madrugada del miércoles 4 de marzo, en la colonia Valle del Roble, perteneciente al municipio de Cadereyta, Nuevo León.

Las autoridades recibieron el reporte de una pelea entre vecinos en la calle Azalea, en el sector Fresno en la colonia Valle del Roble, hasta donde se movilizaron. Al arribar, los elementos de la Policía de Cadereyta y paramédicos encontraron a un hombre gravemente herido con un arma blanca y otro sujeto que fue señalado como el agresor.

Presuntamente, el hecho de violencia se generó luego de una pelea entre los dos hombres. Uno de ellos, el señalado como el agresor, habría sacado un cuchillo y atacado con él al otro individuo que resultó herido. Posteriormente, la persona que llevaba el arma blanca intentó huir; sin embargo fue detenido por los elementos de la Policía Municipal de Cadereyta.

La víctima fue valorada y recibió los primeros auxilios por parte de los paramédicos, quienes lo trasladaron en una ambulancia a un hospital para su atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo avanza su estado de salud. Ni el hombre herido ni el agresor han sido identificados de manera oficial.

Video: Pleito a Cuchilladas Deja Un Lesionado y Un Detenido en Colonia Valle del Roble Cadereyta, Nuevo León

Hombre en situación de calle deja dos heridos y un muerto en Monterrey

Durante la noche del lunes 2 y madrugada del martes 3 de marzo, se registró un ataque sistemático con arma blanca por parte de una persona en situación de calle, en el Centro de Monterrey, que dejó como saldo dos hombres heridos y uno asesinado. Los hechos generaron un despliegue de policías en la zona.

Las dos víctimas resultaron heridas, Gilberto Quintero Galindo de 54 años y Asunción Pérez Hernández de 73 años de edad, fueron atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital para su atención médica. El hombre asesinado fue identificado como José Luis de 60 años de edad, quien se dedicaba a cuidar coches en la zona. El presunto agresor ya fue detenido y es investigado por las autoridades.

