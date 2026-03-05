Trabajan en Rescate de Dos Jóvenes en el Cerro de la Silla en Monterrey

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron desde la noche del miércoles 4 de marzo para llevar a cabo el rescate de dos personas atrapadas en el Pico Sur del Cerro de la Silla, en el municipio de Monterrey. Las labores se extendieron hasta las primeras horas de este jueves 5 de marzo.

Los brigadistas se movilizaron hasta la colonia Bosques de la Pastora, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, para acceder por el camino hasta la antena y poder bajar por la cresta, pasando por detrás de los cerros Pico Norte y Pico Sur, hasta dar con el área de referencia donde ubicaron a dos personas, un hombre y una mujer.

La joven, identificada como Clara Idalia de 21 años de edad, presentaba una lesión en el antebrazo izquierdo que le dificultaba escalar. Su acompañante fue identificado como Irvin Eduardo de 23 años de edad. Ambos fueron rescatados por los elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil Guadalupe y la Brigada de Montaña con ayuda de cuerdas debido a que se encontraban en una zona de difícil acceso.

Rescatistas pernoctan en el Cerro de la Silla para evitar riesgos

Luego de descender de la zona de difícil acceso, los brigadistas de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de Guadalupe optaron por pernoctar en una zona segura del Cerro de la Silla, debido a que se estaban presentando lloviznas ligeras que provocaron que el terreno se pusiera resbaloso, lo cual, aunado a la oscuridad representaba un riesgo.

Debido a esto, el rescate se extendió desde a las 20:25 horas del miércoles 4 de marzo hasta el después de las 09:00 horas del jueves 5 de marzo. En la espera de que las condiciones mejoraran para continuar con el descenso, los rescatistas le brindaron hidratación, alimento y mantas térmicas a los dos jóvenes para pasar la noche.

