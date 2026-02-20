Rescatan a Tres Senderistas con Deshidratación en Cerro de la Silla en Guadalupe, Nuevo León

Tres hombres fueron rescatados en el Cerro de la Silla, en la zona de Bosques la Pastora, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El descenso y valoración se llevó a cabo alrededor de las 06:22 horas del viernes 20 de febrero con ayuda de brigadistas.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Guadalupe se movilizaron hasta el punto después de recibir el reporte de personas que no podían descender y que presuntamente presentaban síntomas de deshidratación.

Al arribaron se encontraron con los tres hombres que ya estaban descendiendo de cerro, que fueron identificados como Luis Ángel de 21 años, Juan José Arias de 28 años y Ramón de 33 años de edad. De acuerdo con la valoración realizada por los brigadistas, los senderistas presentaban cansancio excesivo y deshidratación, por lo que les ayudaron para bajar, pero se no fue necesario trasladarlos a un hospital.

La tarde del jueves 19 de febrero, fueron rescatados cuatro jóvenes después de presentar complicaciones para descender del Cerro de la Silla, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los senderistas se encontraban en una ruta hacia el Pico Norte, uno de los puntos más altos del lugar, y presentaban síntomas de deshidratación.

Tras su localización, los jovenes fueron identificados como Luis Fernando de 19 años, Luis de 19 años, Alejandro de 16 años y Mauricio Israel de 18 años de edad. Uno de ellos presentó una lesión en una de sus rodillas, pero los paramédicos descartaron que necesitara ser trasladado a un hospital.

