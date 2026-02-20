Mujer Queda Lesionada al Caerle Techo Encima Mientras Descansaba en Monterrey

Una mujer resultó lesionada tras caerle encima una gran cantidad de loza de una habitación, mientras descansaba en una casa ubicada en la calle Camino a San Martin y Solidaridad, en la colonia Tierra y Libertad, al norte de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes de los cuerpos de emergencia, el techo se desprendió en un área de aproximadamente seis metros por tres, en una habitación de la casa, alrededor de las 00:23 horas del viernes 20 de febrero.

El accidente, aparentemente ocasionado por la falta de mantenimiento de la vivienda, generó la movilización de elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a la mujer lesionada, identificada como Rosario Nohemí de 24 años de edad, quien fue trasladada al Hospital No. 21 del IMSS con diversos golpes.

Rescatan a mujer con brazo atrapado en molino en Guadalupe

Otro accidente se registró la tarde del pasado 18 de febrero en el municipio de Guadalupe, cuando la trabajadora de un local de comida que terminó con su brazo derecho atrapado un el molino para masa. El hecho se generó mientras la mujer, identificada como Martha Alicia de 53 años de edad realizaba la limpieza.

Los cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el negocio para rescatar a la empleada, quien narró que ella misma detuvo el molino con el interrumptor; sin embargo, terminó lesionada, por lo que fue trasladada al IMSS UMAE Hospital de Traumatologia y Ortopedia 21 para su atención médica especializada.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

