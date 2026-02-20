Transporte Escolar se Incendia en Montemorelos, Nuevo León

La tarde del jueves 19 de febrero se reportó el incendio de un transporte escolar cuando circulaba por la avenida Capitan Alonso de León en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. El momento quedó captado por automovilistas que circulaban cerca del punto.

Noticias relacionadas: Moviliza Fuerte Incendio en el Lecho del Río Santa Catarina en Nuevo León

En el video se logra ver como el transporte escolar, una unidad tipo microbús, comienza a incendiarse por debajo. En ese momento varios automovilistas frenaron su paso para tratar de brindarle ayuda al conductor de este vehículo. El momento generó temor entre ciudadanos debido a que dentro del camión aún se encontraban los menores y el chofer.

Un conductor logró captar el momento en que el chofer bajó del transporte para abrir la puerta de la unidad y así poder poner a salvo a los menores quienes salieron corriendo hasta un hotel que se encontraba sobre esta avenida. Autoridades señalaron que en el sitio no se encontraron personas lesionadas.

Al sitio llegaron elementos de rescate quienes comentaron que aparentemente el incendio se habría provocado por una falla mecánica, por lo que autoridades realizarán una investigación y así poder determinar la causa. También se analizará si el dueño de este transporte escolar presentaba con los protocolos necesarios ante este tipo de casos.

Video: Arde Transporte Escolar en Montemorelos Nuevo León

Moviliza incendio en Río Santa Catarina

Otro incendio que se registró durante el 19 de febrero fue en el Río Santa Catarina, frente al Parque Fundidora, en el municipio de Monterrey. Elementos de rescate se movilizaron hasta este punto debido a que las altas temperaturas y el ambiente seco permitieron que las llamas se extendieran rápidamente.

Después de una hora, los rescatistas lograron sofocar este siniestro y comenzaron con las labores de enfriamiento. Autoridades pidieron a los ciudadanos evitar cualquier tipo de acción que pueda desencadenar un incendio debido a que las temperaturas registradas en el Área Metropolitana de Monterrey permiten que el fuego se expanda.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM