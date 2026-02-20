Volcadura de Auto Deja a un Joven Sin Vida y un Menor Lesionado en Guadalupe, Nuevo León

Luego de terminar un partido de futbol y regresar a casa, un joven volcó su auto sobre la avenida Israel Cavazos, a la altura del Río La Silla, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El hecho se reportó durante la madrugada de este viernes 20 de febrero. En el sitio se reportó la muerte de una persona.

Este percance ocurrió cuando un joven de 19 años de edad y uno de sus compañeros regresaban a casa tras jugar un partido de futbol. Fue en el cruce de la calle Camino a las Escobas donde aparentemente una mala maniobra provocaría que el auto se estrellara contra un barandal y volcara sobre el lecho del Río La Silla. Testigos de inmediato trataron de ayudar a los afectados.

Al sitio llegaron elementos de Bomberos de Nuevo León, quienes a su arribo comenzaron con las labores necesarias para tratar de rescatar a los dos jóvenes que se encontraban dentro de la unidad. Rescatistas confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales, por lo que pidieron el apoyo de agentes de investigación y de peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP).

Identifican a joven fallecido en volcadura en Guadalupe

El joven fallecido fue identificado por sus propios compañeros de futbol como William Natanael, de 19 años de edad, mientras que el menor lesionado fue identificado como Jorge Alberto, de 13 años de edad. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del copiloto, por lo que se espera que en las próximas horas se de más detalles sobre este percance.

En el sitio permanecieron elementos de Tránsito de Guadalupe a la espera de la llegada de una grúa para remolcar la unidad volcada. Se espera que los agentes de vialidad sean quienes determinen como ocurrió este accidente y así poder deslindar las responsabilidades correspondientes. Se espera que cámaras de seguridad ayuden a visualizar como sucedió este hecho.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

