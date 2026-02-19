Trasladan Corazón Desde CDMX a Hospital de Cardiología No. 34 en Monterrey

La tarde de este jueves 19 de febrero se llevó a cabo el traslado de un corazón, proveniente del Hospital Eduardo Liceaga en la Ciudad de México, hasta las instalaciones del Hospital de Cardiología No. 34 del IMSS en Monterrey, Nuevo León.

El órgano fue transportado, luego de llegar a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey, en el helicóptero de la corporación de Protección Civil de Nuevo León, lo que permitió reducir de manera considerable el tiempo de traslado, pasando de aproximadamente una hora por vía terrestre a 15 minutos por aire.

La avenida Lincoln fue cerrada para llevar a cabo el aterrizaje de la helicóptero, donde ya se encontraba listo el equipo médico para recibir el órgano. En las labores participaron también paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Bomberos de Nuevo León, Tránsito de Monterrey y personal de Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración, quienes coordinaron las acciones necesarias para llevar a cabo este traslado.

Suma 100 traslados de corazón en Hospital No. 34 del IMSS en Monterrey

Las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mencionaron que este traslado se trataría del número 100 en la historia del Hospital de Cardiología No. 34 en Monterrey, por lo que agradecieron a los donantes y a las corporaciones por llevar a cabo este tipo de operativos que ayudan a pacientes a tener una nueva vida. En el lugar se pudo observar a varios ciudadanos, quienes aplaudieron a la llegada de este corazón.

Protección Civil de Nuevo León mencionó que este sería el segundo operativo de traslado de corazón en lo que va de este 2026 en en estado. El primero se llevó a cabo el pasado 13 de enero, cuando un órgano llegó desde Tamaulipas hasta un hospital privado.

DAGM