Encuentran a Hombre Muerto en el Lecho del Río Bajo Puente El Sabinal en Juárez, Nuevo León

Durante las primeras horas de este jueves 19 de febrero, la muerte de un hombre generó la movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Nuevo León de Juárez y la Policía de Juárez hasta el puente El Sabinal, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Una persona que presuntamente caminaba por los alrededores cayó al lecho del río, debajo del puente, y posteriormente fue encontrada sin vida en el cruce de la avenida El Sabinal y avenida de La Barrera. La víctima no ha sido identificada de manera oficial.

Las autoridades estatales y locales acordonaron la zona para llevar a cabo el levantamiento de evidencias, así como las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos en los que esta persona perdió la vida en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Hallan cuerpo durante operativo de búsqueda en Juárez

La noche del miércoles 18 de febrero se registró otro hecho violento en el municipio de Juárez, Nuevo León. Agentes de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas realizaban encontraron un cuerpo cubierto por bolsas de plástico mientras realizaban el operativo de búsqueda de una persona desaparecida cerca de las calles de la colonia Urbi Villa Real.

Fue en un terreno baldío ubicado a un costado de la autopista Monterrey-Reynosa, donde los agentes de investigación localizaron el cadáver, que no ha sido identificado. La zona fue acordonada para continuar con las indagatorias y el levantamiento de evidencias.

