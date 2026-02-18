Asesinan a Mujer a Balazos Mientras Tendía Ropa en una Azotea en Monterrey

Una mujer perdió la vida luego de recibir un ataque directo por hombres armados. El hecho se registró durante la tarde de este miércoles 18 de febrero sobre la azotea de una propiedad ubicada sobre el cruce de las calles Privada Lago de Chapala y Coahuila en la colonia Independencia en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El ataque ocurrió cuando una mujer se encontraba sobre la azotea de su propiedad tendiendo ropa, en ese momento la víctima fue sorprendida por varios hombres armados quienes realizaron varias detonaciones contra la fallecida. Luego de percatarse de la situación, vecinos pidieron el apoyo de las autoridades pertinentes.

A este punto llegaron paramédicos, quienes al brindarle atención médica a la víctima se confirmó que ya no contaba con signos vitales. El sitio fue acordonado y asegurado por elementos de Fuerza Civil. Minutos más tarde llegaron a este punto agentes ministeriales para comenzar a recabar información sobre este caso.

Identifican a mujer asesinada en la colonia Independencia

Agentes de investigación lograron identificar a la mujer fallecida como Yuliana Maribel, de 41 años de edad. La víctima habría quedado tendida sobre la azotea de su casa, lugar donde hasta el momento solo se ha encontrado un casquillo de bala. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este caso.

Este hecho se une a la ejecución de un hombre que se encontraba al interior de una camioneta estacionada sobre a calle Leonides Villarreal en la colonia Villa del Sol en Apodaca, Nuevo León. Fue durante la tarde de este miércoles 18 de febrero cuando sujetos armados realizaron un ataque directo contra la víctima.

