Asesinan a Balazos a Hombre a Bordo de Camioneta en Apodaca, Nuevo León

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una camioneta en la cual presuntamente se trato de refugiar de varios hombres armados. El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles 18 de febrero sobre la calle Leonides Villarreal en la colonia Villa del Sol en Apodaca, Nuevo León.

Este deceso ocurrió cuando aparentemente varios sujetos armados arribaron a este sitio para atacar a balazos al hombre fallecido. Al percatarse de este suceso, la víctima se intentó esconder dentro de una camioneta blanca, pero los agresores lograron alcanzarlo y comenzaron a dispararle en varias ocasiones.

Luego de escuchar los disparos, vecinos pidieron el apoyo de las autoridades pertinentes y a la llegada de paramédicos se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se pidió la presencia de agentes de investigación. La zona fue acordonada por la Policía de Apodaca mientras arribaban a este punto elementos de seguridad.

A este lugar también llegaron agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) para comenzar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento el la persona fallecida no ha sido identificado, pero se trataría de un hombre de aproximadamente de 42 años de edad y durante este ataque portaba una camisa en color rojo.

Durante la tarde de este miércoles 18 de febrero se registró otro ataque armado en calles de la colonia 3 de febrero en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a dos personas heridas y minutos más tarde se confirmó la muerte de uno de ellos. En el sitio permanecieron unidades de la Policía Municipal resguardando este punto.

Con información de Carlos Campos | N+

