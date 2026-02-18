Matan a Hombre a Balazos y Dejan a Otro Herido en Taller Mecánico en Monterrey

Un ataque a balazos que dejó como saldo un muerto y un herido, generó la movilización de autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia durante la tarde del miércoles 18 de febrero en el sector San Bernabé de la colonia 3 de Febrero, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Sujetos armados a bordo de una motocicleta arribaron al sitio y dispararon en contra de personas que se encontraban en un taller mecánico. Testigos dijeron que escucharon de 8 a 10 detonaciones de arma de fuego y posteriormente el sonido del vehículo de los presuntos agresores arrancando para huir del lugar.

Elementos de Fuerza Civil, personal de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio luego de recibir el reporte de disparos en la colonia 3 de Febrero. De inmediato le brindaron los primeros auxilios a las víctimas del ataque, de las cuales, una resultó gravemente herida y una más perdió la vida a causa de los impactos de bala.

Luego de valorar a las víctimas, los paramédicos de la Cruz Roja realizaron el traslado de una persona al Hospital Universitario para su atención médica de urgencia, mientras otra quedó tendida en el lugar del ataque a disparos tras perder la vida.

Hasta el momento, la persona que asesinada no ha sido identificada de manera oficial. La zona permaneció acordonada por los elementos de Fuerza Civil en espera de los agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para continuar con las investigaciones correspondientes e iniciar la búsqueda de lo agresores, de los cuales se desconoce su identidad.

Con información de Alejandro Rodríguez | N+

