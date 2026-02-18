Encuentran Restos Humanos Dentro de Bolsas en García, Nuevo León

La tarde de este miércoles 18 de febrero fueron localizados restos humanos en calles de la colonia Miguel Hidalgo, en el municipio de García, Nuevo León. El hallazgo generó la movilización de autoridades estatales y municipales en el cruce de las calles Octava y Porfirio Díaz.

Elementos de la Policía de García, Guardia Nacional y Fuerza Civil arribaron al sitio luego de recibir el reporte de varios transeúntes y vecinos de la colonia Miguel Hidalgo, quienes encontraron bolsas con restos humanos en su interior. La zona fue acordonada para llevar a cabo el levantamiento de evidencias e iniciar las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no ha podido determinar si los restos humanos pertenecen a un hombre o a una mujer, debido al avanzado estado de descomposición en el que fueron localizados. Serán los resultados de la autopsia de ley los que ayuden a identificar de quién se trata y determinar cómo ocurrieron los hechos que aún son investigados en el sitio del hallazgo.

Encuentran cuerpo tras cateo en colonia Roma, en Monterrey

Este mismo miércoles, minutos antes del hallazgo de restos humanos en el municipio de García, autoridades estatales encontraron el cuerpo de una persona sin vida luego de realizar un cateo en al menos dos casas ubicadas en la calle Río Guadalquivir, en la colonia Roma de la ciudad de Monterrey.

La revisión de las viviendas se llevó a cabo como parte de la búsqueda de una mujer desaparecida; sin embargo, los agentes de investigación y ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no han determinado si el cuerpo encontrado corresponde al de la mujer que buscaban. En este mismo sitio, fue localizado un hombre sin vida el pasado 8 de febrero.

Con información de Adriana Garcino | N+

