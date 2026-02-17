CEDH Responsabiliza a Protección Civil de Nuevo León de Caída de Templete en Evento Político

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió un comunicado en el cual responsabilizó a las corporaciones de Protección Civil de Nuevo León y de San Pedro Garza García por los hechos registrados el pasado 22 de mayo de 2024, cuando el templete colocado para el cierre de campaña de Movimiento Ciudadano se desplomó, dejando 10 muertos y más de 200 heridos.

El hecho se registró en la cancha de bésibol El Obispo, donde se llevaba a cabo el cierre de campaña del entonces candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez y de la excandidata a la alcaldía de San Pedro, Lorenia Canavati. Los políticos se encontraban dando un mensaje cuando una ráfaga de viento terminó derribando el templete instalado en este punto.

A casi dos años de que se registrara esta tragedia en el estado de Nuevo León, la CEDH determinó que las autoridades de rescate señaladas vulneraron los derechos de vida y de integridad personal de los ciudadanos afectados, al no prevenir los riesgos existentes ni garantizar las condiciones de seguridad necesarias durante este evento público.

Recomienda CEDH a Protección Civil de Nuevo León disculparse ante caída de templete en San Pedro

Según la CEDH, Protección Civil de Nuevo León y de San Pedro no identificaron ni atendieron el riesgo que representaban las ráfagas de viento pronosticadas desde un día antes por el Servicio Meteorológico Nacional, lo que hacía previsible el colapso de la estructura instalada en el evento. El organismo señaló que ambas dependencias fueron omisas en supervisar y fiscalizar correctamente la instalación del templete.

La Comisión emitió una serie de recomendaciones dirigidas a ambas corporaciones, entre las que se incluye la realización de un acto público en el que se reconozcan los hechos y se ofrezca una disculpa a las víctimas, así como la implementación de medidas que garanticen que este tipo de tragedias no se repitan, como la supervisión adecuada de estructuras temporales, capacitación del personal y la creación de políticas de prevención en eventos masivos.

DAGM