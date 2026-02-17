Parque Fundidora Desmiente Mega Reunión Therian en Monterrey

Luego de que comenzara a circular en redes sociales un supuesto evento denominado “Mega Reunión Therian” en Parque Fundidora, en Monterrey, autoridades del estado y de este organismo desmintieron la información y aclararon que no existe autorización para realizar dicha actividad.

Fue a través de redes sociales donde comenzó a circular este evento el cual supuestamente se llevaría a cabo el próximo 22 de febrero frente al Horno 3 en el Parque Fundidora y tenía como fin una reunión masiva de personas que se denominan como Therians, las cuales se identifican como un animal y no como humano. Este hecho causó diversas opiniones, por lo que este organismo estatal tuvo que desmentirlo.

En el comunicado, Parque Fundidora mencionó que este supuesta reunión masiva de Therians era falsa y no contaba con alguna autorización para llevarse a cabo dentro de las instalaciones de este sitio turístico; además, el organismo pidió a los ciudadanos no caer en engaños de este tipo y verificar la información en sitios oficiales.

Parque Fundidora informa que el supuesto evento denominado “Mega Reunión Therian” es falso

¿Qué es un Therian?

En los comentarios de este comunicado, publicado en redes sociales, diversas personas comenzaron a burlarse de la situación con comentarios como “Y ahora que hago con outfit Therian” o “Pues como quiera se van a reunir”. Este movimiento ha causado revuelo desde hace unas semanas en redes sociales, pero, ¿a qué se refiere?

Se trata de personas que, aunque reconocen que son humanas, afirman identificarse con rasgos, comportamientos o sensaciones asociadas a un animal en particular. Esta conexión puede manifestarse de forma emocional, conductual o incluso en la manera en que perciben su propia identidad.

