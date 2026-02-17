Chofer de Ruta 340 Baja al Baño y Camión se Estrella Contra Dos Autos en Monterrey

Un camión de la ruta 340 estacionado terminó estrellándose contra dos camionetas luego de que los frenos de la unidad se vencieran. El hecho fue reportado a través de redes sociales el pasado 15 de febrero, cuando un ciudadano captó este momento en el municipio de Monterrey.

El percance se originó cuando aparentemente el chofer de este camión habría estacionado la unidad sobre un terreno que presentaba una pendiente. El conductor bajó para dirigirse a un baño cercano y, en ese momento, los frenos del transporte público se vencieron, provocando que avanzara en reversa sobre varias cuadras de una colonia en Monterrey.

En el video captado por un ciudadano se puede observar como este camión de la ruta 340 comienza a avanzar un par de metros mientras varios vecinos comienzan a gritarle al chofer sin saber que el hombre no se encontraba dentro de este transporte público. En las imágenes se logra ver la unidad termina estrellándose contra dos camionetas que se encontraban al exterior de un domicilio, las cuales frenaron su paso.

Vecinos señalaron que este accidente ha generado temor debido a que este camión pudo haberse estrellado contra una propiedad o haber atropellado a algún menor de edad. Hasta el momento se desconoce si el chofer o los dueños de la ruta 340 ya se acercaron con los afectados para hacerse a cargo de los daños provocados. Se espera que alguna autoridad de movilidad haga una declaración respecto al caso.

Carga de tráiler cae por puente en Escobedo

Otro percance similar ocurrió durante la mañana de este martes 17 de febrero, cuando un tráiler tiró su carga desde varios metros de altura en un puente ubicado sobre el Libramiento Noroeste y Camino a las Pedreras en Escobedo, Nuevo León. Hasta este sitio llegaron rescatistas para comenzar con los trabajos correspondientes.

El hecho surgió luego de que una caja de este tráiler terminara desviándose de la unidad cayendo desde varios metros de altura a la lateral de esta importante vía. Rescatistas comenzaron a valorar la estructura de este paso ya que la carga le habría ocasionado varios daños. A pesar de lo aparatoso de este accidente no se reportaron personas heridas.

