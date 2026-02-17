Rescatan a Ocho Cachorros Abandonados en Terreno Baldío en Monterrey

Elementos de Protección Civil de Nuevo León rescataron a ocho cachorros que fueron abandonados en un terreno baldío de la colonia Progreso, en el municipio de Monterrey.

El reporte se recibió la mañana de este martes 17 de febrero de 2026, alrededor de las 10:25 horas, movilizando a personal de Protección Civil estatal y a la División Ambiental de la corporación hasta el cruce de las calles Privada Degollado y Privada Echeverría.

Noticia relacionada: Carga de Tráiler Cae Varios Metros Desde Puente Vehicular en Escobedo, Nuevo León

Al arribar al sitio, los elementos localizaron a ocho cachorros que se encontraban en un predio utilizado como basurero clandestino. De acuerdo con el informe oficial, los animales estaban aparentemente en buenas condiciones físicas, pese a las circunstancias en las que fueron encontrados.

Trasladan a los perros a Centro de Bienestar Animal

Tras asegurar a los canes, el personal procedió con su rescate y traslado al Centro de Bienestar Animal, donde quedaron bajo resguardo para recibir atención médica y valoración veterinaria.

Especialistas del centro indicaron que los cachorros tienen una edad aproximada de 40 días. Permanecerán en el lugar para continuar con el proceso correspondiente, que incluye revisión médica, cuidados y seguimiento para su futura adopción responsable.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar casos de maltrato o abandono animal, así como a promover la tenencia responsable de mascotas, recordando que este tipo de actos puede ser sancionado conforme a la ley vigente en la entidad.

Historias recomendadas: