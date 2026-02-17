¿Qué Son los Therians y de Dónde Salió esta Palabra? Significado y Diferencias con los Furry

En los últimos días, la conversación en las redes sociales se ha volcado hacia los 'Therians', pues se han publicado videos que han generado muchos comentarios sobre el tema, y si aún no sabes quiénes son, acá te explicamos qué son, qué significa esta palabra y de dónde salió.

Las redes sociales como TikTok e Instagram se han llenado de contenido de los 'Therians' e incluso los integrantes de la banda colombiana Morat aseguraron haber sido atacados por una joven identificada como “therian” en Buenos Aires, Argentina, lo cual ha encendido más el tema.

¿Qué son los Therians en redes sociales?

Son personas que se identifican con ciertas características de animales, y aunque saben que son humanos, dentro de ellos sienten que hay algo diferente, como un comportamiento o algo físico que se relaciona con un animal específico.

"Me di cuenta porque sentía dientes más grandes de los que tenía, sentía que tenía una cola larga y sentía garras. A veces tenía muchas ganas de trepar un árbol como si estuviera en el cuerpo incorrecto", dijo una persona que se identifica como Therian a Alejando Rivera, reportero de N+ Media.

¿Son lo mismo Therians y Furry?

Aunque muchas personas creen que los Therians y los Furry o furros, en español, son iguales, en realidad sí tienen muchas diferencias, ya que los furry son un fandom que se interesan en dar características humanas a los animales, o sea se visten como animales antropomorfizados, pero sin identificarse con alguna conducta animal.

Los furry eligen al animal que quieren representar porque les gusta, mientras que los Therians no lo hacen por gusto, sino por el vínculo que tienen con dicho animal, el cual se llama teriotipo, por ejemplo una persona que se identifica como un puma y ese sería su teriotipo.

En ambos casos, las personas tienen mucho interés por los animales y se mueven en Internet para crear comunidades y conectar con otros que se identifiquen como ellos.

¿Qué significa la palabra Therians y de dónde salió?

La palabra proviene de una condición que los psiquiatras han denominado como Teriantropía Clínica en español y Clinical Therianthropy en inglés, que se usa para diagnosticar personas que creen que sí se han convertido en animales y hasta adoptan sus características.

Por este motivo, los científicos señalan que aunque sí hay casos, no se les debe confundir a los integrantes de estas comunidades con quien sí ha sido diagnosticado con Teriantropía Clínica.

Aunque su origen más reciente data de 1992, cuando usuarios en un foro llamado Usenet comenzaron a compartir experiencias personales sobre espiritualidad animal, ya hace más de un siglo, Frank Hamel publicó un libro titulado Animales Humanos, que contiene cientos de historias sobre personas que se identificaron con animales, como los hombres león y tigre africanos, las mujeres hiena abisinias, las mujeres pájaro francesas, los hombres zorro en Japón, los hombres serpiente en la Antigua Grecia y los hombres lobo.

