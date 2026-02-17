Eclipse Solar Hoy: ¿Dónde Podrá Verse el ‘Anillo de Fuego’ este 17 de Febrero 2026?

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) informó sobre uno de los primeros grandes acontecimientos astronómicos de este 2026: un eclipse parcial de sol que maravillará varias partes del planeta.

En su página web, la NASA informó que el eclipse parcial de sol se podrá ver este martes 17 de febrero de 2026 en zonas de Suramérica, África, la Antártida y los océanos Pacífico, Atlántico e Índico.

También indicó que el eclipse será anular en la Antártida, aunque solo en una parte concreta de la costa que mira en dirección a Australia.

Así lo especificó a los medios Dimitrios Vassiliada, científico del Programa de Clima Espacial de la Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, sigla en inglés).

You could witness an annular solar eclipse tomorrow! (If you’re in Antarctica, that is. 🥶)



Starting at 5:48 a.m. EST on Tuesday, Feb. 17 (that’s 6:48 p.m. local time at Antarctica’s Concordia Station), an annular solar eclipse will be visible over part of Antarctica. Annular… pic.twitter.com/zq6yBDC00W — NASA Solar System (@NASASolarSystem) February 16, 2026

El “anillo de fuego”

El eclipse anular, que dibuja un "anillo de fuego", ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol pero no cubre completamente la estrella y se ve su silueta alrededor del satélite.

Mientras que un eclipse parcial ocurre cuando los tres cuerpos no están perfectamente alineados, de acuerdo con la NASA.

El fenómeno no será visible desde Estados Unidos y, según la página web Time and Date, tampoco para buena parte de Suramérica.

Argentina y Chile podrán ver el eclipse parcial a partir de las 07:00 hora local, mientras que en el sur de África se producirá pasado el mediodía.

Con información de EFE.

spb