Eclipse Solar del 17 Febrero de 2026: ¿Cómo Puedo Ver el Anillo de Fuego si Estoy en México?

Tras la oscuridad total que vivimos el 8 de abril de 2024, en donde México pudo disfrutar de un eclipse en su máximo esplendor, el entusiasmo por los eventos astronómicos no ha dejado de crecer.

Y muestra de ello es que el próximo 17 de febrero de 2026, el sistema solar nos regalará un nuevo espectáculo: el Eclipse Solar Anular, también conocido como el "Anillo de Fuego".

Sin embargo, antes de preparar tus telescopios, hay algunos detalles importantes que aclarar sobre la posibilidad de ver el eclipse solar del 17 de febrero.

¿El eclipse solar de febrero se podrá ver en México?

De acuerdo con especialistas, el eclipse solar del 17 de febrero de 2026 no será visible directamente desde México.

Los astrónomos detallan que a diferencia de otros eventos, la trayectoria de la sombra en esta ocasión no lo permitirá. Ya que el fenómeno ocurrirá principalmente sobre la Antártida y partes remotas del Océano Índico.

De esta manera, ni siquiera en su fase parcial podrá ser apreciado directamente en Norteamérica o Centroamérica.

¿Cómo ver el eclipse solar de febrero en vivo desde México en línea?

No hay que desanimarnos si no somos de los afortunados que viven en la Antártida, para ver ya que gracias a la tecnología, podremos seguir la transmisión en tiempo real desde el lugar en que nos encontremos.

Así que en N+ te decimos algunas opciones para poder ver el eclipse solar desde México, pues estas son de las mejores opciones:

NASA TV.

Time and Date

Sky-Live.tv

Ahora que ya sabes dónde podrías ver el eclipse solar, también te decimos la hora para hacerlo.El punto máximo del “anillo de fuego” será temprano. Si estás en la Ciudad de México (CDMX) o en la zona centro de nuestro país, tendrás que conectarte a eso de las 6 de la mañana, pues se espera que sea a las 06:12 a.m. para alcanzar a ver el clímax del evento astronómico.

