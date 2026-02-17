Este martes, 17 de febrero de 2026, China y su diáspora (dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen) en distintas partes del mundo celebran la entrada del Año Nuevo Lunar, representado esta vez por el Caballo de Fuego.

La festividad va acompañada del mayor movimiento anual de población del planeta, con el regreso a sus localidades natales de millones de personas.

La tradicional cena de Nochevieja centra las celebraciones del año lunar y reúne en torno a grandes banquetes en hogares y restaurantes a millones de familias que se visten de rojo y encienden luces y fuegos artificiales. La leyenda cuenta que lo hacen para espantar al monstruo Nian, que sale cada víspera de Año Nuevo.

Millones de ciudadanos chinos regresan por estas fechas a sus ciudades y pueblos natales en el conocido como 'chunyun', el mayor movimiento anual de población del mundo. En el penúltimo día del año anterior, el de la Serpiente, el Ministerio de Transporte chino contabilizó 194,11 millones de desplazamientos interregionales, principalmente por carretera.

El programa de mayor audiencia de China es la gala que retransmite la cadena estatal CCTV con motivo del Año Nuevo. Este año combinó actuaciones de artes marciales y coreografías sincronizadas por parte de robots humanoides con la participación, por primera vez, de una compañía española de flamenco, la Compañía de Danza Jesús Carmona.

Año nuevo chino en el mundo

A Qingtian, rincón montañoso de la provincia oriental de Zhejiang, regresan estos días para celebrar una fiesta que sienten más heredada que propia jóvenes que crecieron en distintas ciudades de la península ibérica, tras la emigración de miles de personas rumbo a España y otros puntos de Europa durante décadas.

Allí, las mesas reúnen a nietos con pasaporte español y a abuelos que los esperan en un muchas veces incomprensible dialecto local, entre platos tradicionales y algún embutido traído de Europa.

En países como Australia, donde la comunidad de origen chino es una de las más numerosas y la población de ascendencia asiática representa hasta un 20%, según datos oficiales, ciudades como Sídney y Melbourne, con motivo del Año Nuevo lunar, organizan festivales que veneran la cultura china.

Los barrios chinos de ambas urbes, así como Parramatta (Sídney) y Docklands (Melbourne), se adentraron en muestras de gastronomía china y artes marciales, entregas de 'hongbao' -sobres rojos que contienen dinero y se regalan como símbolo de prosperidad y buena fortuna- y tradicionales danzas del león.

Tailandia, con al menos un 10 % de sus habitantes identificados étnicamente como chinos que mantienen sus tradiciones y cultura, engalanó el barrio chino de Bangkok con luces rojas y alegorías del Caballo de Fuego.

El tono festivo en la capital tailandesa fue más discreto este año que en anteriores, debido al luto oficial por la muerte en octubre de la madre del rey Vajiralongkorn, la reina Sirikit.

En el mayor barrio chino de Japón, situado en Yokohama, la entrada al Año Nuevo lunar se celebró entre farolillos rojos y un contexto de tensiones entre el gobierno nipón y Pekín a causa de Taiwán para el que expertos no auguran un fin cercano y que ha hecho caer el número de turistas del gigante asiático.

En Rusia, se celebra el Festival de los Faroles Chinos en la víspera de las celebraciones del Año Nuevo chino cerca de las murallas de la Fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo .

En México, el Barrio Chino de la Ciudad de México (CDMX) despidío el Año de la Serpiente y dio la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, con la quema de cohetes y el lanzamiento de fuegos artificiales.

En la cena de bienvenida del Año Nuevo Chino debe comerse arroz y un platillo del cielo, de la tierra y del mar, no deben usarse cuchillos ni tenedores. Los festejos en la Ciudad de México se extenderán hasta el próximo fin de semana.

En Panamá, integrantes de la comunidad china participaron de las festividades del Año Nuevo Chino. La histórica comunidad china en Panamá, con raíces que se remontan al siglo XIX, celebra con la danza del león tradicional la llegada del Año Nuevo Chino, en momentos en que Estados Unidos despliega su nueva doctrina 'Donroe' para reducir al mínimo la influencia política de Pekín en la nación centroamericana usando como ariete en esta ofensiva al Canal interoceánico.

Simbología del Caballo de Fuego

Este nuevo año lunar está representado por el Caballo de Fuego, vital y dinámico, según el zodiaco chino, compuesto por 12 animales y cinco elementos distintos que marcan la personalidad, la carrera profesional, el matrimonio y la fortuna de las personas.



Así lo explica la institución educativa The Beijing Center for Chinese Studies (TBC), que remarca su importancia para la cultura china.

El Caballo representa a personas que nacieron en años como 1942, 1954, 1966, 1978, 2022 o 2014 -entre ellas el expresidente estadounidense Joe Biden o la excanciller alemana Angela Merkel- y es el séptimo animal del ciclo zodiacal, precedido por la Rata, el Buey, el Tigre, el Conejo, el Dragón y la Serpiente; y sucedido por la Oveja, el Mono, el Gallo, el Perro y el Cerdo.



Los 12 animales se combinan con "los cinco elementos fundamentales del Universo", el metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra. Cada uno de ellos reina durante dos años, uno bajo el 'Yin' y otro bajo el 'Yang', símbolos taoístas relacionados con el equilibrio.

