Año Nuevo Lunar 2026: ¿Cuándo Inicia y Qué Animal lo Representa?

Ya se acerca el Año Nuevo Lunar 2026, en N+ te decimos cuándo inicia y qué animal lo representa, según el calendario tradicional chino.

El Año Nuevo Lunar 2026 coincidirá con un fenómeno astronómico que será el eclipse solar anular, también denominado "anillo de fuego". En N+ te contamos todos los detalles previamente en Eclipse Solar de Febrero de 2026: ¿Cómo Puedo ver el Anillo de Fuego si Estoy en México?. Este evento ocurre cuando la Luna no cubre al Sol en su totalidad, dejando visible un borde luminoso.

En esta fecha comienza el año del Caballo de Fuego

Iniciará el 17 de febrero de 2026, esta fecha se establece de acuerdo a la segunda Luna Nueva posterior al solsticio de invierno, momento en el que se dará inicio a un nuevo ciclo lunar a las 12:01 GMT.

Dentro del ciclo de 12 animales del zodiaco chino, el año 2026 corresponde al caballo, específicamente bajo el elemento del fuego .

. El caballo de fuego se asocia tradicionalmente con características de independencia, fortaleza y una gran capacidad para enfrentar retos.

Las celebraciones por el Año Nuevo Lunar no se limitan a la jornada inicial, ya que el ciclo festivo se extiende hasta el 3 de marzo de 2026, fecha en la que se celebra el Festival de los Faroles. Este cierre coincide con la aparición de la primera Luna Llena del año lunar.

